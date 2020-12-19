بنيولوك جديد.. هنادي مهني فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هنادي مهني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هنادي مهني عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بنيولوك جديد، اعتمدت فيه على تسريحة شعر مختلفة ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

يذكر أن هنادي مهنى شاركت فى مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.