لإنقاذ الثقافة والفنون.. محمد صبحي يناشد الرئيس السيسي ويقدم له رسالة

أشاد الفنان محمد صبحي، بالإنجازات الكبيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال سنوات عهده في حكم مصر الماضية، مؤكدًا أن مصر لم تشهد إنجازات مماثلة للتي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وأضاف محمد صبحي، في لقاء خاص بكاميرا "دوت الخليج"، إنه يناشد الرئيس السيسي، بإنقاذ الثقافة والفنون في مصر، منوهًا إلى أن مصر فقدت في الآونة الأخيرة أعلام في الفن، وينبغي المحافظة على ما تبقى من رموز فنية في مصر حتى يتسنى لهم إخراج جيل جديد ينهض بالفن والإبداع ولا ينحدر به.

وحول رأيه فيما يقدم من فن في الوقت الحالي، وإمكانية تقديمه ورئة عمل فني، نفى محمد صبحي تأييده للورش الفنية، بأنه لا يؤمن بها لأنها لا تنتج عمل فني متماثل بسبب تعدد وجهات نظر المشاركين فيها.

جاء ذلك على هامش في الاحتفالية الخاصة بـ الفنان محمد صبحي، والتى أقيمت أمس الجمعة 18 ديسمبر، وحملت عنوان "50 سنة فن" احتفالا باليوبيل الذهبى لمسيرته الفنية.