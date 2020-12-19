تكريم دير جيست لرامي صبري كأفضل مطرب عن أغنية "حياتي مش تمام"

وأعرب رامي عن سعادته بذلك ونشر له صورة عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : الجايزة الثالثة لأغنية عام 2020 ، حياتي مش تمام رقم واحد من دير جيست.. شكراً للجماهير العربية والمصرية.

يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية «خطيرة» مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.

وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.



القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل المطرب رامي صبري بتكريمه للمرة الثالثة علي التوالي في عام 2020 من دير جيست كأفضل مطرب لهذا العام عن أغنيته حياتي مش تمام.