أحمد سعد يشكر جمهوره بعد حصد جائزة أحسن أغنية تتر مسلسل في "دير جيست"

وعلق أحمد سعد قائلا " شكرا ليكو علي التصويت ليا عشان اخد جايزه احسن اغنيه تتر مسلسل في عام ٢٠٢٠ #البرنس " .

كان حفل دير جست السنوي في دورته الـ17، اقيم وسط توافد عدد كبير من نجوم الفن وظهر المطرب أحمد سعد بلوك غريب مرتديا نظارة شمس للفت الانظار، وظل فترة طويلة أمام عدسات الكاميرات.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس، وظهر النجوم متألقين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.