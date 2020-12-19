بعد لقائه في واحد من الناس.. أحمد عدوية يتصدر تريند تويتر

تصدرت حلقة الفنان أحمد عدوية مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة ، التريند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

واستضاف الليثى في حلقة خاصة واستثنائية الفنان أحمد عدوية وزوجته،كشف عدوية خلالها عن أسرار خاصة عن حياته الفنية والشخصية وأصعب المواقف التي مرت عليه في حياته، وروت زوجته تفاصيل الحادث الذى تعرض له عدوية، وهو محاولة قتله عن طريق وضع المخدرات له فى مشروب.

يذاع الليلة الجزء الثانى من الحلقة،ويكشف عدوية ولأول مرة عن دور الفنانة فيفي عبدة في حياتة بعد الحادث الذي تعرض له ، ويعترف بالأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه، ويحكي عن السر الذي اخفاه سنوات طويلة وحقيقة إصابته بمرض خطير في المخ .