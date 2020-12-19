طرح فيلم «ريما» بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المنتج السينمائي عمرو طنطاوي الاعلان الرسمي لفيلم الاثارة المنتظر «ريما» استعدادا لنزوله بدور العرض السينمائي بدءا من يوم الاربعاء الموافق 23 ديسمبر في مصر ومن يوم الخميس بدول الخليج العربي والعراق والاردن ليفتتح بذلك موسم افلام اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

تدور احداث الفيلم حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق ام قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة «ريما» والتي تدرك ما لا يعرفه الاخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل ابطال الفيلم لكن الاجابة ستظل لدى «ريما».

الجدير بالذكر ان فيلم ريما تم الانتهاء من تصويره قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس 2020 وتم تأجيل طرح الفيلم، ولكن رأت «ريما» ان توقيت نزوله الان هو انسب وقت له.