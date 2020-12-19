بعد تكريمها من احتفالية ٥٠ سنة فن.. سوسن بدر توجه رسالة مليئة بالحب للفنان محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها الكبيرة نتيجة تكريمها أمس من احتفالية ٥٠ سنة فن، وقامت بتوجيه رسالة مليئة بالحب للفنان محمد صبحي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سوسن بدر صورة جمعتها بالفنان محمد صبحي، وعلقت عليها قائلة :"اتشرفت بالتكريم والحب اشكرك الفنان والصديق الاستاذ محمد صبحي".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة سوسن بدر حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين،محمود عبد المغني، مي سليم، صفاء الطوخي، نيكولا معوض، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ولاء الشريف، هنادي مهنا.