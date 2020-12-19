هاجر الشرنوبي تروج لحكاية "الطمع" من مسلسل "طلقتك نفسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة هاجر الشرنوبي لحكاية "الطمع" في مسلسل طلقتك نفسي.

ونشرت صورة لها من كواليس المسلسل ، عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وعلقت قائله:" الشخصية الغريبة دي اسمها لميا ، كارثة من كوارث الزمن.. النهاردة أول حلقة من حكاية الطمع في حكاية طلقتك نفسي الساعة 7 مساء علي قناة النهار.

ومسلسل" طلقتك نفسي" بطولة كارولين عزمي، أحمد عصام، نانسي صلاح، هاجر أحمد، هايدي موسى، محمد مهران، نجوى فؤاد، وبعض ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، نهال عنبر، عايدة رياض، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، عن الأحداث التي تمر بها الأسرة في الحياة الزوجية، وتنوع المواقف خلال 15 حكاية، كل حكاية مكونة من 3 حلقات فقط، ويعد هذا المسلسل الإسناد البطولي الأول للفنان أحمد عصام.