ملك أحمد زاهر برفقة يسرا في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

وظهرت ملك بالصورة برفقة الفنانة يسرا ، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتب : أتيحت لي الفرصة اليوم لمقابلة قدوتي وأجمل امرأة في العالم كله وأعظم ممثلة ، سوف أتطلع إليكي دائما.. بحبك.

والجدير ذكره أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر مسلسل القاصرات بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري ومنة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي، من إخراج مجدي أبو عميرة".

