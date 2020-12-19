بإطلالة أنيقة.. دنيا ماهر تتألق فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة دنيا ماهر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت دنيا ماهر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من حفل الدير جيست، ظهرت فيها بإطلالة سوداء أنيقة.

يذكر أن أخر أعمال دنيا ماهر مشاركتها فى مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.