حقيقة إصابة عائلة محمود ياسين بـ كورونا قبل حفل التأبين اليوم

وربط البعض بين إصابة حفيد محمود ياسين، وحفل تأبين الفنان الكبير الراحل في المسرح القومي - المرتقب اليوم - وتكهن آخرون بأن عائلة «ياسين» مصابة بالكامل بفيروس كورونا، وهي معلومة مغلوطة، فلم يلحق الفيروس المستجد بـ رانيا محمود ياسين، ولا زوجته الفنانة شهيرة، أو حتى ابنه عمرو «والد الحفيد المصاب بـ كورونا».
وحسبما أعلن حفيد محمود ياسين، فإن فيروس كورونا، لم يلحق بأي من السابق ذكرهم، فكتب الحفيد عبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله على كل حاجة».
وحسب ما ورد، فإنه لا يوجد أي مانع أو عارض مرضي يمنع إقامة حفل تأبين الفنان محمود ياسين، بحضور أي من أفراد أسرته، إذ أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين إقامة التأبين في موعده، قائلة: «اليوم تكريم وتأبين الاستاذ في بيته العريق المسرح القومي».
وكانت رانيا محمود ياسين وجهت الشكر للواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، بعد إطلاق اسم والدها على أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة مسقط رأسه.
وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.
وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.
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