لأول مرة في جر شكل.. حمو بيكا يحكي معاناته مع المرض وخلافه مع عمر كمال.. فيديو

تحدث حمو بيكا، مطرب المهرجانات وفتح قلبه لبرنامج "جر شكل" مع المذيعة شروق العبد على راديو" فالسكة"، والذي يذاع الثامنة مساءً.
وتبدأ أول فقرة من اللقاء بالمطرب حمو بيكا وهو في انتظار مذيعة البرنامج داخل الاستوديو ويفاجأ بقطع النور ووجود شخص يرتدي قناع رعب، ويرد بيكا على الموقف بطريقة كوميدية.
وتبدأ أولى فقرات الحلقة بخلافه مع مطرب بنت الجيران ولغبطيطا، الفنان عمر كمال، وتحدث عن مدى الصراع بينهما و"تصغير" عمر كمال له وأنه رد عليه بفيديو على السوشيال ميديا.
وفي النهاية ختم بيكا، قائلا: "مع السلامة يا أصحاب مزيفة".
وفتح حمو بيكا لأول مرة قلبه وحكى معاناته مع المرض الذي عانى منه لمدة 3سنوات في الجهاز الهضمي.
وفي الفقرة الثانية، فوجئ بيكا بظهور "أبو ليلة" معه ليضيف مزيدا من الضحك والهزار مع المذيعة وغناء حمو وأبو ليلة ورقصهما على أغنية "انتي معلمة" ويختتم الحلقة بـ"أنا بيكا ماي لاڤ الفانز".
وأعرب عن سعادته باللقاء، ووجه الشكر للمذيعة شروق العبد وشادي محمد، رئيس مجلس إدارة راديو فالسكة.
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