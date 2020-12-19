شاهد.. كريم فهمي يحتفي بتكريمه في dearguestmagazin

أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بعد تكريمه عن شخصية مراد السويفي عن مسلسل نحب تاني ليه.

ونشر كريم فهمي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: "مبسوط جدا بجايزه دير جست عن مراد السويفي من مسلسل و نحب تاني ليه ، شكرا لكل اللي صوتولي شكرا كل القائمين علي المهرجان".

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ونشر فيديو لأغنية "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.