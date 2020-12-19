تتواصل حلقة الاعترافات والمواجهات، بين الدكتور عمرو الليثي ونجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية في العاشرة مساء اليوم السبت، مع الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس على قناة الحياة.
ويكشف عدوية، ولأول مرة عن دور الفنانة فيفي عبده في حياته بعد الحادث الذي تعرض له، ويعترف بالأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه.
ويحكي عدوية، عن السر الذي أخفاه سنوات طويلة وحقيقة إصابته بمرض خطير في المخ.
وتكشف زوجته سر غضبها من الموسيقار حلمي بكر وأسباب الصلح معه، والأزمات المالية التي عاشتها للإنفاق على علاجه، ووجهت رسالة عنيفة لكل من أساء لزوجها.
ويعرض الجزء الثاني من اللقاء، اليوم السبت في العاشرة مساء، وحلقة الاعترافات المثيرة مع عدوية وعمرو الليثي على شاشة الحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليلة.. أحمد عدوية يواصل اعترافاته لـ واحد من الناس ويكشف سر غضبه من حلمي بكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.