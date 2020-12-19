كريم فهمي يحتفل بتكريمه من دير جيست عن دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه"

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان كريم فهمي بتكريمه من دير جيست عن تألقه في دور مراد بمسلسل "ونحب تاني ليه".

ونشر كريم صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وأعرب عن سعادته قائلاً:" مبسوط جداً بجايزة دير جيست عن مراد السويفي من مسلسل ونحب تاني ليه.. شكراً لكل اللي صوتولي.. شكراً لكل القائمين على المهرجان.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن احدث أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.