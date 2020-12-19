صبري فواز يتغزل بحنان مطاوع وريهام عبدالغفور ويعلق "قمرين"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان صبري فواز جمهوره ومحبيه بصورة للفنانة حنان مطاوع والفنانة ريهام عبدالغفور ، وذلك أثناء تكريمهم أمس من دير جيست.

وتغزل صبري فواز بهم وعلق قائلاً:" قمرين".

يشار أنه تم تكريم حنان مطاوع وريهام عبدالغفور من دير جيست عن تألقهم في حكايات "إلا أنا".

والجدير ذكره أن آخر أعمال صبري فواز مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

