أمينة تكشف تفاصيل دورها في فيلم "الشرابية"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتها الفنانة والمطربة الشعبية أمينة من تصوير باقي مشاهدها من فيلم "الشرابية" ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في أجازه منتصف العام ل 2021 .

وكشفت أمينة، في بيان صحفي صادر لها بأنها تقدم شخصية تدعي "مرمر" وتعمل مطربة في أحد الملاهي الليلية ومع مرور الوقت تتعرف علي أحد رجال الأعمال وتنشأ بينهم نظرات إعجاب متبادلة إلي أن تصل إلي مرحلة الزواج الرسمي.

ز أضافت أمينة بأن تتطور هذة العلاقة الزوجية بإكتشاف مفاجأة صادمة لها نفسياً فتتسبب في أنفصالهم مما يؤدي ذلك إلى عدم رغبتها ومصدقيتها في بناء علاقه حميمة مع شخص أخر مجدداً.

استكملت أمينة بأن شخصية "مرمر" هي مطربة متعلمة وواعية لكل ما هو يخالف الأعراف والتقاليد المصرية ولكن الظروف الإجتماعية والإقتصادية لأسرتها واللجوء إلي الإحتياج المادي هي الذي تسببت في تقبلها لهذا العمل مع الإخذ في الإعتبار وضع بصمة الحفاظ على ذاتها وكيانها المهني كمؤدية لعملها فقط دون أن يمسها الآخرين .

واكدت قد تكون سيكوباتية وهي من النوع المندمج فلديها علاقات قوية ووثيقة مع أشخاص معينين مثل العلاقات الرومانسية أو الإعجاب وفي هذه المواقف تكون إجتماعية ولديها عطاء وفي نفس الوقت تعامل أي شخص آخر بأسلوب الود الظاهرى من خلال هذة الحدوتة حيث أن دورها لدية تأثير إيجابي في محور أحداث العمل.

يشار بأن تدور أحداث العمل في إطار متعدد الطبقات الإجتماعية وتتخلة بعض المواقف الكوميدية وغيرها.

جدير بالذكر بأن فيلم "الشرابية " يتضمن نخبة من النجوم وهم النجمة أمينة ، علاء مرسي ، راندا البحيري ، لطفي لبيب ، أحمد عبدالله محمود ، سليمان عيد ، حسن عبد الفتاح ، علاء زينهم ، جمال فؤاد ، اللبنانية دومينيك حوراني وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل .

