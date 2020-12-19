بإطلالة عميقة.. راندا البحيري فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة راندا البحيري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة لها ظهر فيها بإطلالة عميقة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

