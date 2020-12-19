محمد العدل يوجه رسالة لـ محمود عبد المغني بعد تكريمه من "الدير جيست"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المخرج محمد العدل، على تهنئة الفنان محمود عبد المغني بعد تكريمه من مهرجان "الدير جيست" عن فيلم "صاحب المقام"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث قام المخرج محمد العدل بـ نشر صورة لـ الفنان محمود عبد المغني، وعلق عليها قائلاَ:" جايزة الجمهور عن فيلم صاحب المقام من dear guest، الف مبروك يا مغني.. ممثل كبير وتستاهل كل خير وشكرا علي كلامك الحلو، انا يارب ؟ بتسمعني انا ".

في سياق متصل، احتفل الفنان محمود عبد المغنى بتكريمه من دير جيست عن فيلم "صاحب المقام " ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق محمود عبد المغنى قائلا: "الحمد لله جائزة الجمهور من دير جيست.. عن فيلم صاحب المقام.. شكرا العبقرى ماندو العدل شكرا المنتج الجرئ احمد السبكى شكرا أستاذ إبراهيم عيسي #صاحب_المقام #دير_جيست".

ويذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سلطانة المعز".

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.