بعد سنوات من نجاح المسلسل.. سامح شجيع بطل يوميات ونيس يوجه رسالة لـ محمد صبحي

وجه الفنان سامح شجيع، رسالة حب وتقدير للفنان، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، واستمرار العطاء الفني، موجهًا الشكر له لحرصه على تكريمه، في الاحتفالية التي أقامها تحت عنوان "50 سنة فن" احتفالا باليوبيل الذهبى لمسيرته الفنية.

وقال سامح شجيع، في لقاء خاص مع كاميرا دوت الخليج، إن تكريم محمد صبحي له من أعز التكريمات على قلبه، لأنه تكريم الأستاذ لتلميذه، معربًا عن فخره بالعمل مع فنان قدير بقيمته.

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال سامح شجيع، إنه يواصل برنامجه «سامح في البيت» بالإضافة إلى أعمال درامية وأفلام سينمائية سوف يتم عرضها في الفترة المُقبلة، مع بداية العام الجديد 2021.