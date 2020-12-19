بعد سنوات من نجاح المسلسل.. سامح شجيع بطل يوميات ونيس يوجه رسالة لـ محمد صبحي

وقال سامح شجيع، في لقاء خاص مع كاميرا دوت الخليج، إن تكريم محمد صبحي له من أعز التكريمات على قلبه، لأنه تكريم الأستاذ لتلميذه، معربًا عن فخره بالعمل مع فنان قدير بقيمته.
وحول أعماله الفنية المقبلة، قال سامح شجيع، إنه يواصل برنامجه «سامح في البيت» بالإضافة إلى أعمال درامية وأفلام سينمائية سوف يتم عرضها في الفترة المُقبلة، مع بداية العام الجديد 2021.
جاء ذلك على هامش في الاحتفالية الخاصة بـ الفنان محمد صبحي، والتى أقيمت أمس الجمعة 18 ديسمبر، وحملت عنوان "50 سنة فن" احتفالا باليوبيل الذهبى لمسيرته الفنية.
وكرم صبحى خلال الاحتفالية عددا من النجوم والوزراء، لعل من أبزرهم الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم والدكتور حسن راتب واسم الشيخ صالح كامل الذي تسلمت تكريمه الفنانة صفاء أبو السعود، وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وأنغام وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وأحلام الجريتلي وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدى هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر فنانات أخريات.
وكرم أيضا جميل راتب وشوقي طنطاوي ويوسف داوود وسامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبد الرحيم حسن وحازم القاضي.
كما تم تكريم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان وآخرين.
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