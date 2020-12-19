بصورة من تكريمه.. محمود عبد المغنى لـ متابعيه: الحمد الله جائزة الجمهور من دير جيست عن فيلم "صاحب المقام"

احتفل الفنان محمود عبد المغنى بتكريمه من دير جيست عن فيلم "صاحب المقام " ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق محمود عبد المغنى قائلا: "الحمد لله جائزة الجمهور من دير جيست .. عن فيلم صاحب المقام .. شكرا العبقرى ماندو العدل شكرا المنتج الجرئ احمد السبكى شكرا أستاذ إبراهيم عيسي #صاحب_المقام #دير_جيست".

ويذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، ومحمد لطفي.

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.