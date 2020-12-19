كريم فهمي يوجه رسالة للاعب النادي الأهلي حسام غالي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات " انستجرام" .

وكان كريم في الصورة برفقة لاعب النادي الاهلي حسام غالي ، وعلق عليها قائلاً:"تأتي الصداقة الحقيقية عندما يكون الصمت بين شخصين مريحًا " .

احتفل الفنان كريم فهمي بتكريمه من دير جيست عن تألقه في دور مراد بمسلسل "ونحب تاني ليه".

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن احدث أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.