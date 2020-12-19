إيمان العاصي برفقة ابنتها في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إيمان بالصورة برفقة ابنتها ريتاج وعلقت على الصورة وكتبت : الأم لا تخشي الموت فهم يخافون من ترك أطفالهم ورائهم مع العلم أن لا أحد سيحبهم ويهتم بهم كما فعلت.

وعلق أحد متابعيها على الصورة وكتب: ربنا يطول بعمرك ويخليكي ليها.

والجدير ذكره أن آخر أعمال إيمان العاصي فيلم الرعب "عمّار" وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركتي Nilewood وShofha، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويقه.