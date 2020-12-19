التونسية ليلى شندول تستعد لبطولة فيلم مصري قصير

تستعد الفنانة والإعلامية ليلى شندول للبدء خلال اسبوع في تصوير الفيلم الروائي القصير "فرحة" مع المخرجة جيهان إسماعيل وهي كاتبته، وينتمي العمل لنوعية البطولات الجماعية ويشاركها بطولته كل من محمود فارس وخليل جميل ونسرين يوسف وسيبدأ تصويره خلال اسبوعين وتلعب فيه ليلى دور احلام وهي فتاة شعبية مصرية.

على صعيد أخر كانت ليلى تميزت بإطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتستعد لانهاء تصوير مسلسلها وادي الجن الذي تكتبه ورشة عمل مكونة من منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية.

وتدور أحداث المسلسل الذي تم تصوير 70% من أحداثه بتقنية الصور المنتجة بواسطة الكمبيوتر CGI و VFX، بين مصر والسعودية، لمجموعة من الشباب تقودهم الصدفة لأن يتورطوا في مغامرة شديدة المخاطر ليواجهوا تحديات غير متوقعة في عالم لم يتخيلوا قط أنه قريب من عالمهم بهذه الدرجة.

وادي الجن من إخراج حسام الجوهري، منتج منفذ شركة أي برودكشن، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.

كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك.ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.

وكانت ليلى قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير مع المصور مروان رمضان وماكياج نور جمال وتصوير فيديو لعمار احمد وارتدت فيها ملابس من تصميم محمود غالي.