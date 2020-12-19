راجل 100%.. أحمد عدوية يحدث ضجة بعد شائعة الاعتداء الجنسي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد عرض الجزء الأول من حلقة الفنان أحمد عدوية، ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، التي حل فيها ضيفًا مع زوجته، والتي ردت لأول مرة على الشائعات التي انتشرت قبل سنوات حول الحادث الشهير الذي تعرض له وقيل أنه تعرض فيه للإخصاء، لتتصدر الحلقة مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل في الساعات الماضية.



ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، أبرز ما جاء في حلقة أحمد عدوية، وتصريحاته هو ووجته مع الإعلامي عمرو الليثي.

ردت نوسة، زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، على الأكاذيب ومروجي الشائعات التى نشرت على زوجها، مؤكدة أن كل هذه شائعات ليس لها أساس من الصحة. وانفعلت "نوسة"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" أثناء روايتها كواليس الحادث الذي تعرض له أحمد عدوية لهدف الشر، قائلة: "زوجي راجل 100٪ وحملت منه بعد الحادثة وانا بنفسي سقطت الجنين بتعليمات من الأطباء". وبكت زوجة الفنان أحمد عدوية تأثرا بما بدر من البعض الذين تداولوا بعض الأخبار المغلوطة والصور المفبركة عن أحمد عدوية، مضيفة "برد على الناس اللي مش عايزة تسكت بس انا هسكتهم وكل واحد تكلم عن زوجي انا هقف لهم بالمستندات و بالقانون ومش هسيب حد الا لما اجيبه واحاكمه".

وقالت "نوسة": "زوجي تعرض لمحاولة قتل بوضع مواد مخدرة له للنيل منه، بسبب غيرة من أحد الأشخاص"، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات لإسكاتها ولكنها لم تخش أحدا وظلت تتحدث دفاعا عن أحمد عدوية، لذلك قررت الحديث عن الحادث الشهير لكي تحسم الموضوع وكشف الحقيقة للجميع بشأن الإساءة منه كرجل، خاصة أنه تعرض وقتها لحالة نفسية شديدة وكان يجلس في الشارع بسبب الأخبار المغلوطة.

وقالت زوجة أحمد عدوية، إنها عانت من علاقات كثيرة لنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ومعجباته وكثيرا ما طلبت الطلاق منه، وصرحت بأن "هناك مشكلة كبيرة وقعت بيني وبين عدوية وأصريت على الطلاق، ولكن جاءت الحادثة وتصالحنا وأراد الله أن يستمر الزواج". كما كشفت زوجة أحمد عدوية، تفاصيل قصة حبها مع زوجها وكيف تزوجا، موضحة أن أحمد عدوية كان "شخصية محبوبة جدا في الأسرة ووالدتي عزمته عندنا في البيت وسلمت عليه، وهذا كان أول لقاء معه".

قالت زوجة الفنان أحمد عدوية إنها عانت من علاقات كثيرة لنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ومعجباتها وكثيرا ما طلبت الطلاق منه، مشيرة إلى أن عدوية كان يصالحها وكانت تسامحه. وصرحت بأن "هناك مشكلة كبيرة وقعت بيني وبين عدوية وأصريت على الطلاق، ولكن جاءت الحادثة وتصالحنا وأراد الله أن يستمر الزواج". وقالت زوجة الفنان أحمد عدوية عن الحادثة الشهيرة إنه "جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل أن يخرج وأنه سبحان الله كان حاسس أن هناك شيئا سيحدث". وأضافت، خلال لقاء عدوية مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": "وفى الساعة 12 بالليل جاءنى تليفون من السواق الحقينى الأستاذ بيموت منى، وهناك من قام بإعطائه هيروين وأشياء أخرى فى كأس". وأكدت أنها ستطالب بمحاكمة كل من قال إن عدوية تعرض لأي شيء جنسي وهذا خطأ، والذى حدث له هو حادثة وكان الغرض أن يموت وتمت سرقته. وأوضحت زوجة عدوية أن "ما تعرض له هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له، وبالعكس أنا حملت بعد هذه الحادثة وسقطت الجنين بأمر الطبيب، وعدوية راجل جدا"، مشيرة إلى أنه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر. واختتمت: "هذه الإشاعة جاءت من بنت صحفية شاهدته فى المستشفى، وكان معمول له قسطرة وهي اعتقدت أنه تعرض إلى اعتداء جنسى"، وشددت على أنها ستقوم بمقاضاة كل من يقول عكس ذلك بالدليل والإشاعات الطبية.