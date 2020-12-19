سعد العود يبدع على مسرح الحكمة بساقية الصاوي

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى، حفلاً موسيقيا غنائياً لعازف العود الموهوب "سعد العود" مساء أمس الجمعة على مسرح الحكمة، حضر الحفل مجموعة كبيرة من محبى سعد وصوته وأدائه على العود المميز كما شاركه على المسرح أكثر من ضيف وهم "لوكا، تقى طارق، الشاعر محمد إبراهيم".

مجموعة منوعة من الأغنيات ما بين التراث والمعاصر، قدمها سعد ومنها " محسوبكو انداس، حنكورة، خمس قارات، عنوان بيتنا، الصحبجية"، "طلعت يا محلا نورها" قدمها مع لوكا وقدم مع تقى طارق "بلا ولا شى" أما الشاعر محمد إبراهيم فألقى قصيدة "احلويتى" على دفقات عود سعد العود. ومفاجأة الحفل كانت تقديم سعد لأغنية "محسود" لعمرو دياب التى طرح جزء منها مؤخرًا ليتحول لتحدى لمختلف المطربين أن يعيدوا غناء الأغنية.

سعد العود فنان مصري مستقل، كان شغفه بالموسيقي وخاصة آلة العود له الأثر الأكبر في تحويل مساره للفن، على مدار فترة تجاوزت العشر سنوات أبدع سعد العود في الغناء المصحوب بالعزف على آلة العود مما أدى لاقتران اسمه بها، مقدمًا مختلف ألوان العزف والغناء الشرقى بمختلف اللهجات، وإحياء كلاسيكيات الموسيقى العربية وتقديمها بتوزيعات حديثة محافظًا علي هويتها الشرقية، كما يقدم مزجًا للموسيقي المعاصرة وآلة العود وله العديد من المعزوفات والمقاطع الغنائية المصورة على صفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وفى قاعة النهر صباحًا تم تنظيم حدث "الهاثا يوجا" مع مدربة اليوجا "هنا الأرنؤؤطى" بحضور محبى اليوجا، هنا الأرنؤوطى مدربة يوجا معتمدة من المدرسه الهنديه العاليمه يوجا الاينس حيث أنها مؤهله ومدربه من قبل اكبر المعلمين العالمين علي كافة أنواع اليوجا والعلاج بالطاقة.