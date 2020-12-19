ملابس كلاسيك.. شمس الكويتية تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت المطربة شمس الكويتية متابعيها صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت شمس الكويتية وهي مرتدية سترة أنيقة بأكمام طويلة وأول انيق باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واختارت شمس الكويتية ان تكمل إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت أن تبرز جمالها بمكياج مميز مع ترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة.

شمس الكويتية ، اسمها "شمس بندر نايف الاسلمي" وولدت (28 أبريل 1980 )، هي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي).

ولدت شمس الكويتية في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

بدأت شمس الكويتية مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات» التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

واستمرت شمس الكويتية بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، طرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية «سبع مرات» لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد، تعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم «هلا» من كلماته وألحانه.

وكان أول ظهور لشمس الكويتية في عمل تمثيلي كان في عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي (عوض أبا عن جد (مسلسل) الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.