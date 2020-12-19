بحضور 120 مبدعًا.. التفاصيل الكاملة لحفل اليوبيل الذهبي لمسيرة محمد صبحي

في سابقة هي الأولي من نوعها كرم النجم محمد صبحي أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه علي مدار نصف قرن كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للفنان محمد صبحى .

كان علي رأس المكرمين 4 وزراء ثقافة هم الدكتور ثروت عكاشة والأديب يوسف السباعي والدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر حاليا ، كما تم تكريم اسم الشيخ صالح كامل والدكتور حسن راتب والمهندس أسامة الشيخ والمخرج محمد فاضل والفنانة القديرة سميحة أيوب .

اليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي ليست مجرد تكريمات ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي ، أشعار الشاعرعبدالله حسن وديكورمحمد الغرباوي وألحان شريف حمدان وموسيقي تصويرية هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتورعبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل وشارك فيها نجوم فرقة " ستديو الممثل" عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلي فوزي وانجيلكا.

وشملت قائمة المكرمين علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات : هناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور والهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر وعزة لبيب فنانات آخريات .

ومن النجوم : جميل راتب وشوقي طنطاوي ،وسامي فهمي وصلاح عبدالله وأيمن عزب وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبد الرحيم حسن و حازم القاضي ، وفادي خفاجة وهدي هاني وسامح صفوت الشجيع وهاني رمزي وعماد رشاد وأركان فؤاد ، كما كرم أيضا حسن صالح وجمال صبحي ومحمود العقبي وسيد حسن وإبراهيم سراج وطلعت وديع وسيد عبدالعزيزوكل أعضاء فرقة الفنان النجم محمد صبحي خلف الكواليس من فنيين وتقنيين .

وكرم كل الكتاب الكبار والشعراء والملحنين والمنتجين الذين شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته وعلي راسهم اسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان و الكاتب أيمن فتيحة والكاتب مصطفي شهيب والكاتب محمد الغيطي والشاعر عبدالله حسن والموسيقار هشام خرما والملحن شريف حمدان آخرين وكرم أيضا كل أعضاء فرقة الفنان محمد صبحي .

حضر الاحتفالية عدد كبير من ضيوف الشرف علي رأسهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكالثوليكي للسينما والكاتب الصحفي أحمد رفعت والإعلامي طارق علام والسيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني والكاتبة فاطمة ناعوت والفنانة فردوس عبد الحميد والكاتبة آمال عثمان والإعلامية مني سلمان.