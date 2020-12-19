أخبار الفن| ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها.. حقيقة إصابة عائلة محمود ياسين بـ كورونا.. عودة بطل ونيس للشاشة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

تعرضت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز ديرجيست لعام 2020، بمجرد وصولها إلى مقر الحفل ليلة أمس الجمعة 18 ديسمبر. وظهرت ليلى أحمد زاهر، في أحد الفيديوهات المتداولة، وهي تحاول تحرير ذيل فستانها المنسدل على الأرض، وكانت لا تستطيع السير بسببه، فحاولت مرارًا تحريره من أقدام المارين على السجادة الحمراء فالتقطت عدسات التصوير هذا الموقف.

أشاد الفنان محمد صبحي، بالإنجازات الكبيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال سنوات عهده في حكم مصر الماضية، مؤكدًا أن مصر لم تشهد إنجازات مماثلة للتي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. وأضاف محمد صبحي، في لقاء خاص بكاميرا "دوت الخليج"، إنه يناشد الرئيس السيسي، بإنقاذ الثقافة والفنون في مصر، منوهًا إلى أن مصر فقدت في الآونة الأخيرة أعلام في الفن، وينبغي المحافظة على ما تبقى من رموز فنية في مصر حتى يتسنى لهم إخراج جيل جديد ينهض بالفن والإبداع ولا ينحدر به. وحول رأيه فيما يقدم من فن في الوقت الحالي، وإمكانية تقديمه ورئة عمل فني، نفى محمد صبحي تأييده للورش الفنية، بأنه لا يؤمن بها لأنها لا تنتج عمل فني متماثل بسبب تعدد وجهات نظر المشاركين فيها.

حالة كبيرة من الجدل اجتاحت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن محمود عمرو محمود ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، عن إصابته وعائلته (من جهة الأم) بفيروس كورونا.

وجه الفنان سامح شجيع، رسالة حب وتقدير للفنان محمد صبحي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، واستمرار العطاء الفني، موجهًا الشكر له لحرصه على تكريمه، في الاحتفالية التي أقامها تحت عنوان "50 سنة فن" احتفالا باليوبيل الذهبى لمسيرته الفنية.