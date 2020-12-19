وتلقى أحمد طايع عديد من التعليقات الساخرة بعد انتشار فيديو له بهذا الزى، حيث قال البعض "هنشوفه بعد كده بحجاب".
كان مهرجان قرطاج السينمائى انطلق امس فى دورته الدورة الحادية والثلاثين وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتعرض الدورة الجديدة أكثر من 120 فيلمًا في 16 قاعة إلى جانب السجون وسينما السيارات بمأوى مدينة الثقافة لكن إدارة المهرجان قررت إلغاء التنافس على جائزة التانيت الذهبي واكتفت بتقديم جوائز لدعم الأفلام الجديدة في طور التصوير والإعداد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببرقع ذهبى وحقيبة نسائية .. ممثل تونسى يثير الجدل فى أيام قرطاج |شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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