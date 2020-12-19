ببرقع ذهبى وحقيبة نسائية .. ممثل تونسى يثير الجدل فى أيام قرطاج |شاهد

أثار الفنان التونسى احمد الطايع حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره فى افتتاح مهرجان قرطاج السينمائى وهو يرتدى برقع ذهبى ويحمل حقيبة يد نسائية.

وتلقى أحمد طايع عديد من التعليقات الساخرة بعد انتشار فيديو له بهذا الزى، حيث قال البعض "هنشوفه بعد كده بحجاب".

كان مهرجان قرطاج السينمائى انطلق امس فى دورته الدورة الحادية والثلاثين وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعرض الدورة الجديدة أكثر من 120 فيلمًا في 16 قاعة إلى جانب السجون وسينما السيارات بمأوى مدينة الثقافة لكن إدارة المهرجان قررت إلغاء التنافس على جائزة التانيت الذهبي واكتفت بتقديم جوائز لدعم الأفلام الجديدة في طور التصوير والإعداد.