حفيد محمود ياسين وعائلته وديما بياعة مصابون بـ كورونا والأخيرة تكشف عن وصفة لإستعادة حاستي التذوق والشم

حفيد محمود ياسين يعلن اصابته بفيروس كورونا مع عدد من أفراد اسرته، وايضا انضمت ديما بياعة للمشاهير المصابين بفيروس كورونا وكشفت عن ذلك في فيديو عبر حسابها على انستغرام وكان لافتاً توجيهها نصيحة لكل المرضى الذين فقدوا حاستي التذوق والشم من خلال الإعلان عن وصفة منزلية جربّتها بنفسها لإستعادة هاتين الحاستين بعدما طالتها عوارض هذ الفيروس.

حفيد محمود ياسين وعائلته مصابون بـ كورونا

دفعة جديدة من المشاهير انضمت الى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليعلن حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، الفنان الشاب محمود ياسين جونيور عن إصابته بفيروس كورونا مع عدد من أفراد أسرته، ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان والدته إصابتها بالفيروس، مع عدد من أفراد أسرتها.

وأكد الشاب محمود ياسين نبأ اصابته بالفيروس في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك وكتب قائلاً: "أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، ياريت كله ياخد باله الحمد لله علي كل حاجة".

وقبل يومين، أعلنت الإعلامية آيات أباظة، زوجة المؤلف عمرو محمود ياسين، عن إصابتها وابنتها علياء وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "ينفع كده إحنا الخمسة مرة واحدة كورونا .. الحمد لله ربنا يعديها على خير دعواتكم".

ديما بياعة تكشف عن اصابتها بكورونا ووصفة منزلية

ديما بياعة فاجأت بدورها جميع متابعيها على انستغرام بالإعلان عن اصابتها بفيروس كورونا، لكنها أكدت بأن هذه الأزمة مرت عليها بخير، كاشفة عن معاناتها من عوارض المرض بفقدانها حاستي التذوق والشم وهو ما أزعجها جداً، لكنها توصلت الى تطبيق وصفة شهيرة وقديمة، وتناولت منها لتسترجع بالتالي هاتين الحاستين.

ديما بياعة طبّقت الوصفة امام متابعيها بفيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، ونصحت جميع المرضى بفيروس كورونا بتجربتها معتبرة بأنها "وصفة سحرية" وطلبت منهم الدعاء لها.

وشرحت بأن كل ما تتطلبه هذه الوصفة لإسترجاع حاستي التذوق والشم دوت الخليج ثمرة برتقال ويمكن استبدالها بنوع بديل من الحمضيات البرتقالية مثل "المندرين" او " كرمنتينا"، بعدها يتم شواء الثمرة على النار الى أن تتحول قشرتها للون الأسود. يتم تقشير البرتقالة وتهرس في كوب مع رشة من السكر البني، ويتناولها المريض وهي ساخنة للشفاء من اثنين من عوارض كورونا المتعلقين بحاستي الشم والتذوق.

ديما بياعة علقت على الفيديو قائلة :"وصفة خطيرة لاسترجاع حاسة الشم والتذوق بعد الاصابة بكورونا، برتقال، او كرمنتينا ( لتشين) بالمغربي، جربوها وخبروني، والله يشفي كل مصاب، ويحميكن يارب، قلبي معكن".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع ووجهوا لها الشكر على وصفتها، متمنين لنجمتهم الشفاء العاجل، كما سألوها عن حالة ولديها وزوجها اذا ما كانوا اصيبوا ايضا بكورونا خاصة وأن أحد ابنائها لديه ضعف مناعة، الا ان ديما التزمت الصمت بشأن الحالة الصحية لعائلتها.

يشار الى ان العديد من المشاهير والنجوم طالتهم الإصابات بكورونا واستطاع الكثيرون منهم التغلب على المرض، بين توفي عدد قليل منهم نتيجة تداعيات الفيروس.