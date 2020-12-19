خاص: موعد انتهاء تصوير مسلسل "الناجية الوحيدة" للفنانة هدى حسين

"الناجية الوحيدة" عمل درامي جديد تشارك في بطولته الفنانة هدى حسين مع مجموعة كبيرة من النجوم، وقد بدأ صناع العمل تصويره منذ اشهر وذلك بقيادة المخرجة والفنانة الكويتية هيا عبد السلام.

موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "الناجية الوحيدة"

"الناجية الوحيدة" يعتبر من الأعمال الدرامية التي تجمع الفنانة هدى حسين مع الفنانة والممثلة والمخرجة هيا عبدالسلام وذلك بعد رحلة طويلة لكل منهما مع الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا في مسيرتهما الفنية، المسلسل الجديد قد تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر، وكما بدأ تصويره خلال الأسابيع الماضية وقد أكدت الفنانة إيمان العلي أحد النجوم المشاركين في بطولة المسلسل الجديد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن العمل أوشك أبطاله على الانتهاء منه بشكل كامل فقالت: "اقتربنا على الانتهاء من تصوير مسلسل (الناجية الوحيدة) للفنانة الكبيرة هدى حسين، ولم يتبق إلا يومين فقط حتى ينتهي كامل تصوير أحداث المسلسل".

هدي حسين وهيا عبد السلام في كواليس "الناجية الوحيدة"

هدى حسين نشرت عبر حسابها على "انستجرام" خلال الفترة الماضية صورة كشفت من خلالها عن الشخصية التي تقدمها في المسلسل الجديد، كما نشرت الفنانة هيا عبد السلام صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها على "انستجرام" وأشاد بها قطاع كبير من الجمهور ومتابعي النجمة الكويتية منهم الفنانة هدى حسين التي علقت على الصورة قائلة: "جميله في كل شي.. الله يوفقك حبيبتي"، كما كتبت الفنانة إيمان الحسيني: "موفقة حبيبة القلب"، كما علق كذلك كل من روان العلي، وفرح المهدي، والفنان محمد الهاشم، والكاتب والممثل أحمد العوضي، ومناف عبدال، ويوسف البلوشي، ومنى شداد، وطارق العلي، وفخرية خميس.

آخر أعمال الفنانة هدى حسين

هدى حسين جمعتها أكثر من صورة مع المخرجة هيا عبد السلام أثناء توقيعهما على عقد الانضمام لمسلسل "الناجية الوحيدة" وقد علقت هدى حسين على الصور عبر حسابها على "انستجرام" قائلة: "انتظرونا في مسلسل (الناجية الوحيدة) انتاج شركة eaglefilm وتأليف الكاتبة منى النوفلي وإخراج هيا عبد السلام"، وكان أخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة هدى حسين هو مسلسل "شغف" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم الفنان حسين المنصور، وعبدالله بوشهري، وريم ارحمة، وسلوى الجراش، وكانت هدى حسين قد كشفت في وقت سابق أنها وافقت بشكل مبدئي على تجسيد شخصية "خاطفة الدمام" في عمل درامي خليجي، وذلك بعدما عرضت عليها فكرة العمل من قبل كاتبة سعودية وأنها ابدت استعدادها للمشاركة في بطولته لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات جديدة بالنسبة له.