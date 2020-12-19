بالصور .. محمد صبحي يحتفل بمرور 50 سنة على مسيرته الفنية بحضور كبار النجوم

محمد صبحي كرم مجموعة من زملائه النجوم الذين شاركوا معه في العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته الفنية الطويلة، وذلك في حفل خاص حمل عنوان "50 سنة فن"، وقد حضر الحفل جمع كبير من النجوم.

احتفالية محمد صبحي بمرور 50 سنة على مسيرته الفنية

محمد صبحي الفنان المصري الكبير احتفل بمرور 50 سنة على مسيرته الفنية الطويلة والتي قدم من خلالها عشرات الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية، وسعى من خلال هذه الاحتفالية التي أقيمت على مسرح مدينة سنبل في العاصمة المصرية القاهرة على تكريم العديد من النجوم الذين شاركوه في رحلته، وقد حرص العديد منهم على حضور الحفل ومشاركة محمد صبحي حفله الكبير الذي شهد كذلك تكريم العديد من الشخصيات العامة وكانوا في استقبال الحضور على السجادة الحمراء كل من الفنان مجدي صبحي والفنان عبدالله مشرف.

محمد صبحي يكرم النجوم الذين تعاونوا معه خلال مسيرته

احتفالية محمد صبحي بمروه 50 سنة على مشواره الفني حضرها كل من من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وفردوس عبدالحميد، ولبلبة، والفنانة نيللي، ودنيا عبدالعزيز، وأشرف زكي، والفنان صلاح عبدالله الذي كشفت عن دعوة الفنان محمد صبحي له لحضور الحفل عبر حسابه على "انستجرام"، كما حضر كل من الفنان هاني رمزي، وهبة مجدي، وسميرة عبدالعزيز، وطارق علام، والفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، وداليا مصطفى، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد وفيق، والفنانة سوسن بدر، والإعلامي وائل الإبراشي، كما تواجد في الحفل نجوم مسلسل "يوميات ونيس" وهم هدى هاني، وسامح الشجيع، وفادي خفاجة، وريم أحمد، الاحتفالية شهدت كذلك تقديم مجموعة من الفقرات الفنية كتابها كل من محمد بغدادي، وعبدالله حسن، وألحان شريف حمدان، كما وضع الموسيقى التصويرية للحفل الكبير الموسيقار هشام خرما، والاحتفالية أشرف على إخراجها والرؤية الفنية الفنان محمد صبحي.

محمد صبحي يكرم الراحلين الشيخ صالح كامل وسعاد نصر

محمد صبحي كرم كذلك أسماء مجموعة من النجوم الراحلين الذين تعاونوا معه في أكثر من عمل منهم الفنانة الراحلة سعاد نصر الذي شاركت في أكثر من عمل درامي ومسرحي وسينمائي، كما تم تكرم اسماء كل من الراحل الشيخ صالح كامل، وكل من الكاتب مهدي يوسف، ولينين الرملي، وأحمد عوض، محمد صبحي كرم كذلك الفنانة إلهام شاهين بعدما تعاونت معه في أكثر من عمل فني وقد علقت الفنانة المصرية على هذا التكريم عبر حسابها على "انستجرام" فوجهت الشكر لمحمد صبحي على هذا التكريم كما وصفته بأستاذها فكتبت الفنانة إلهام شاهين: "شكرا جزيلا للفنان الكبير أستاذى و صديقى محمد صبحى على هذا التكريم .. شرف كبير لى أن أشاركك فى جزء من مسيرتك المشرفة".