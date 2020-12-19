فيديو خالد الصاوي :أنا أكبر من زوجتي بسنوات طويلة وحققتُ الشهرة والثروة بعد الأربعين

خالد الصاوي حل ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا على قناة "on E"، حيث تحدث عن ارتباطه بزوجته الستايلست مي كريم، والأشياء المشتركة بينهما وكذلك وعن أقرب النجوم إلى قلبه.

موقف غريب يتعرض له خالد الصاوي مع زوجته

خالد الصاوي كشف في تصريحاته في فقرة مع الدامية كارو عن حياته الشخصية ودراسته، وأحد المواقف الغريبة التي جمعته هو زوجته أثناء تواجدهما في دبي بالإمارات العربية المتحدة لحضور حفل غنائي فقال : "اسمي خالد جمال عبد الرحمن علي الصاوي، عمري 57 عاما، حصلت في سنة 1985 على ليسانس حقوق، ثم انضممت لمعهد السينما، وحصلت على بكالوريوس الإخراج السينمائي، وبدات كمحامي، ثم ممثل، لكن أنا مخرج في التلفزيون المصري، لكن قدمت على اجازة طويلة بسبب عملي في التمثيل".

وأضاف خالد الصاوي: "تعرضت للضرب من والدتي في طفولتي لأنني طفل مشاغب، ولدى خوف من الفشل، ومن المواقف الغريبة التي ممرت بها مع زوجتي عند زيارتنا لدبي لحضور حفل نيكي ميناج، طلبنا قبل الحفل طعام هندي وبسبب هذا الطعام لم نحضر الحفل، واستغرقنا في النوم".

خالد الصاوي: "كريم عبد العزيز النجم الأقرب لقلبي"

خالد الصاوي أثار جدل كذلك بإجاباته في فقرة سؤال وعقاب وتحديدا بعدما أكد أن الفنان كريم عبدالعزيز يعد من النجوم المقربين لقلبه أكثر من الفنان أحمد حلمي، كما رفض خالد الصاوي الرد على سؤال عن الشيء الذي قام بفعله ويعاقب عليه القانون فقال: "اقبل ان اتعرض للعقاب ولا أرد على هذا السؤال، وسوف أنظف المسرح عقابا على رفضي الإجابة، ففي الماضي كنت افعل ذلك في فرقتنا المسرحية، بسبب عدم قدرتنا على دفع مقابل لعمال النظافة للقيام بهذا العمل" وأكد خالد الصاوي: "كريم عبدالعزيز هو الاقرب لقلبي من أحمد حلمي رغم حبي له أيضا، وارفض أن اذكر المقابل الذي أحصل عليها مقابل ادواري إلا في الأماكن المناسبة لذكر هذه الأرقام".

خالد الصاوي يتحدث عن فارق السن مع زوجته

مي كريم زوجة خالد الصاوي حلت ضيفة كذلك في برنامج "لايف من الدوبلكس" وكشفت عن علاقتها مع الفنان المصري وأكثر الأشياء التي تزعجها منه فقالت: "خالد الصاوي شخص قادر على أن يعيش بدون نوم لأيام متواصلة، لكن أنا اغضب في حال ازعاجي أثناء النوم وهو يفعل ذلك بشكل مستمر"، خالد الصاوي كشف أيضا عن أول هدية حصل عليها من زوجته فقال: "قدمت لي سيف يشبه سيوف الساموراي، بينما كانت أول هدية قدمتها لها مسدس كهربائي، ونجتمع كذلك في بعض العادات مثل مشاهدة الأفلام القديمة، والسخرية من بعضها".

خالد الصاوي نحدث أيضا عن تجاربه قبل زواجه فقال: "تزوجت في وقت متأخر، وهي أصغر مني بكثير، ولدي تجارب سابقة مع الخطوبة فكانت الأولى في سن الـ21، والمرة الثانية في عمر 23 والثالثة في عمر الـ40، وفي المرة الرابعة تزوجت مي، واعتبر أن كل شيء قد جاء في وقته بالنسبة لي من ناحية النجاح، والزواج، وكذلك المال والشهرة".