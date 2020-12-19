فخرية خميس تكشف موعد خضوعها للجراحة بعد انتهاء جلسات الكيماوي وما نتيجة مرحلة العلاج؟

فخرية خميس النجمة العمانية كشفت عن تطورات وضعها الصحي بعد خضوعها لفترة علاج طويلة من السرطان، والتي باتت تنتظر نتيجة هذا العلاج خلال الأيام القادمة.

تطورات الوضع الصحي للفنانة فخرية خميس

فخرية خميس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة لجمهورها أكدت فيها على اقتراب انتهائها من جميع جرعات الكيماوي التي خضعت لها خلال الأسابيع الماضية بعدما تأكد إصابتها بمرض السرطان، فخرية خميس أوضحت أنها سوف تحصل على الجرعة الأخيرة غدا الأحد بعدما حصلت على 11 جرعة سابقة، وأوضحت أنها سوف تخضع لفحوصات جديدة خلال الأيام القادمة لمعرفة نتائج العلاج فكتبت: "احبائي بكرة الجرعة الأخيرة من الكيماوي بإذن الله تعالى ساوافيكم بالتفاصيل بعد ما اعرف نتيجة الماموجرام الأسبوع القادم، و التراساوند، السونار، لتحديد حجم الأورام بعد أن اتممت العلاج الأولي 12 جرعة كيماوي".

موعد إجراء الجراحة للفنانة فخرية خميس

فخرية خميس أشارت أن نتائج العلاج التي سوف تظهر في التحاليل القادمة سوف يحدد من خلالها الأطباء موعد إجرائها للعملية الجراحية التي سوف تخضع لها، وكيف سوف تستكمل الإجراءات الخاصة بعلاجها فكتبت: "على ضوء النتيجة سيحدد الدكتور متى يتم إجراء العملية وباقي العلاج".

الفنانة فخرية خميس شكرت كذلك من دعى لها خلال فترة خضوعها لعلاج الكيماوي فكتبت: "يارب تقبل دعاء كل من سخرتهم لي بدعاء الشفاء أن تقبله منهم وتجعل كل اعمالهم الصالحة في ميزان حسناتهم وتشفي مرضاهم وترحم امواتهم وتطيل في اعمارهم يا الله"، وقدمت التهاني لشقيقها حسين خميس على قدوم مولوده، كما تمنت له الشفاء والعودة من رحلة علاجه في الولايات المتحدة الامريكية فكتبت: "الحمدلله رزقنا بيوسف حسين العجمي كل الي منتظر يحضن من روحه طفل الفال لكم، يارب يارب تكتب الشفاء لأخي حسين من المرض وعودته هو وزوجتة وابنه من بوسطن مشافا معافا بإذن تعالى يا الله"، وقد كشفت فخرية خميس في وقت سابق عن إصابة شقيقها حسين خميس بمرض نادر في الجهاز العصبي، وطلبت من متابعيها الدعاء له، وكذلك مساعدتها في أي معلومة عن هذا المرض.

أحدث أعمال الفنانة العمانية فخرية خميس

فخرية خميس أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن إصابتها بمرض السرطان ودخولها للمستشفى نظرا لإصابتها كذلك بفيروس كورونا في الوقت عينه، واستطاعت الفنانة العمانية أن تتجاوز محنة فيروس كورونا وأعلنت شفائها منه و طمأنت محبيها على حالتها وأكدت أنها تجاوزته فقالت: "جزاكم الله خيرا أشكركم واتابع تعليقاتكم وأسرتي تخبرني بكافة التفاصيل وجميع من يسعى للتواصل معي ولله الحمد والشكر اجتزنا كورونا"، وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة فخرية خميس مسلسل "الشهد المر" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما شاركت في كل من مسلسل "أم هارون"، و"سواها البخت".