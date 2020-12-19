الإعلامي أحمد السرغلي: شخصيتك هي هويتك

يتميز المحتوى الذي يقدمه الإعلامي أحمد السرغلي بقربه من الحياة الواقعية والتجارب التي تمر في الحياة العملية بالإضافة الى استخدامه للمصطلحات والأمثال التي تعلق في ذهن المتابع ومن المواضيع المهمة التي تتطرق لها السرغلي مؤخراً عبر فيديو قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وانستغرام ويوتيوب" بعنوان " عمرك ماتكون تابع لحدا بشخصيتك" والذي تحدث فيه عن نوعين من الناس يجب أن لا يقتدي الشباب بهم ولا مثلهم النوع الأول "عديم الشخصية" والنوع الثاني "متعدد الشخصية" أي الذي يمتلك أكثر من شخصية لأن النوع الأول ضعيف والنوع الثاني متلون والإنسان الناجح شخصيته مثل هويته التي تميزه عن غيره.

الفيديو على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/633941071/posts/10158497505166072/?extid=0&d=n

كما أشار السرغلي ( Ahmad Alsarghali ) إلى أهمية الشخصية المستقلة بالرأي والحضور والتواجد والمسؤولية هذه الشخصية عندما تتواجد بمكان يكون لها حضورها وتأثيرها وعندما تتغيب عن مكان يوجد من يفتقدها ويسأل عن سبب غيابها والسبب الأساسي في السؤال عن هذه الشخصية هي استقلاليتها كونها ليست تابعة لأحد وعبّر السرغلي عن هذه النقطة بجملة معبرة جداً وهي "دايماً خلي عندك شخصية مستقلة ومش تابعة لحدا لأنه شخصيته هي هويتك وما بنفع يكونو شخصين بنفس الهوية" اختصرت هذه الجملة العديد من المعاني والعبر التي عمل السرغلي على إيصالها من خلال هذا الفيديو الذي حصل على تفاعل كبير بمجرد نشره بدأت المشاركات والتعليقات على الفيديو تزداد وهذا يعود إلى أهمية الموضوع الذي طرحه السرغلي و الذي يلامس واقع الشباب اليوم.

اختتم السرغلي الفيديو في بيت الشعر المميز "لا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميلُ" وقول السلف الصالح "لا يكونن أحدكم إمعة قالو وما الإمعة قال يجري مع كل ريح" وأكد بأنه سيستمر في عرض المزيد من المواضيع والأمثلة الواقعية لتكون بمثابة نماذج مقدمة للشباب تساعدهم في مواجهة مواقف الحياة بحكمة وذكاء وتختصر عليهم الطريق للوصول لأهدافهم.

ومن الجدير ذكره أنّ السرغلي يشغل حالياً منصب مدير العلاقات العامة والاتصالات التسويقية في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وهو أيضاً المدير التنفيذي لتلفزيون الفجر ويهتم بتحفيز الشباب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية والمهنية.

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