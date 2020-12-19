رنا سماحة تحتفل بتكريمها من دير جيست كأفضل مطربة شابة لعام 2020

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة رنا سماحة عن تكريمها بحفل مجلة الدير جيست لتسلم جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2020.

ونشرت رنا صورة لها برفقة زوجها الملحن سامر أبو طالب ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رنا على الصورة وكتبت : الحمد لله أفضل مغنية شابة عام 2020 ، اشكر جمهوري الغالي على دعمكم وثقتكم الغالية ، واشكر ادارة دير جيست على التنظيم المحترف للحفل ، واشكر الصحفيين الكرام على اهتمامهم واشكر اللي اهتموا بإطلالتي.

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،

ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

