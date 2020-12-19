بإطلالة أنيقة.. رانيا منصور تخطف الأنظار علي "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا بالصورة بإطلالة جرئية بنطلون بيچ ونسقت معه توب أوف شولدر قصيروتركت شعرها منسدلاً ، حيث اعتمدت على مكياج هادئ أظهر جمال ملامحها.

وكانت آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

