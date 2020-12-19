أبرزهم يسرا.. تكريم هؤلاء النجوم في حفل دير جيست السنوي

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت مجلة دير جيست السنوية، والتي تمنح للمبدعين فنيًا عن أعمالهم طوال العام.

وشهد التكريم منح الفائزين من الفنانين وصناع الأعمال الفنية جوائزهم للتميز عن عام 2020 الجاري منهم :" أحمد زاهر ، يسرا ، ليلى أحمد زاهر ، حنان مطاوع ، ريهام عبدالغفور ، جميلة عوض ، محمود عبدالمغني وإنچي علاء ويوسف الشريف وجومانا ومراد وإلهام شاهين ورنا سماحة وخالد النبوي وآخرين.

وأقيم حفل توزيع جوائز دير جيست، داخل فندق دوسيت بالتجمع الخامس بالقاهرة ، يشار أن حفل جوائز مجلة دير جيست، قد بدأ بكلمة خاصة لروح العملاق الراحل الفنان محمود ياسين، تلاه صعود المطرب رامي صبري للمسرح، حيث قدم فقرة غنائية قبل أن يتم تكريمه.

