كامل العدد شعار حفل طارق العربى طرقان بدار الأوبرا

قدمت دار الاوبرا المصرية حفلين اسطوريين للفنان الكبير طارق العربي طرقان وابنائه ديمة ومحمد وتالة ليحملا لافتة كامل العدد منذ الدقائق الاولي لطرحمهما عن طريق الانترنت.

وضربت الجماهير ملحمة في كيفية الالتزام بالقواعد الخاصة بدار الاوبرا وشكلت واجهة حضارية وثقافية متميزة تشير الي ان الفن الجاد راسخ في الاذهان المثقفة ابد الدهر.

وقدم الفنان طارق العربي طرقان وابنائه فى الحفل مجموعة من اشهر اعمالهم الغنائية التى استرجع فيها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التي خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، الكابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلي، كونان، سلاحف النينجا وغيرها الكثير.

‎جدير بالذكر أن الفنان طارق العربي طرقان هو من اهم رواد اغانى الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء اذ يعد من ابزر الملحنين والمؤلفين والمغنيين انتاجا فى عالم الطفل حيث قدم اكثر من ١٥٠٠ لحن وأغنية إلى مكتبة الموسيقى العربية كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربي وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات كومك كون فى ارجاء الوطن العربي كما شارك كمتحدث فى العديد من الجامعات والندوات والمهرجانات المتعلقة بمجال الطفل لغة وموسيقى.