أول تعليق من سمية الخشاب بعد إلزام أحمد سعد بـ270 ألف جنيه نفقة متعة

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، مقطع فيديو جديدا لها، من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب وهي تستعرض جمالها بملابس رياضية باللون الأسود، مرتدية نظارة شمس سوداء، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفيها.



وعلقت سمية الخشاب علي الصورة : "روح حرة".

جاء ذلك بعد أن ألزمت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه، في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، كـ"نفقة للعدة والمتعة". وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة. وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.

وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف. ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.



يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

ومثلت أدوارا صغيرة في مسلسلات "الحساب" مع صلاح السعدني، و" اللعب في المضمون " مع يوسف شعبان وهالة صدقي، وحضرة المحترم عن قصة لأديب نوبل نجيب محفوظ، وتعتبر مسلسل الحاج متولي "هو بداية انطلاقها لعالم الشهرة والنجومية، ثم قامت بدور المذيعة في مسلسل " لقاء على الهوا" مع يسرا، وواصلت تقديمها للأعمال السينمائية والدرامية القوية ولعل من أبرز أعمالها السينمائية فيلم حين ميسرة والريس عمر حرب وقامت بأداء أدوار جريئة في أعمال مختلفة.

وتزوجت سمية الخشاب للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال لمعارضة زوجها الأول دخولها عالم الفن، وتزوجت للمرة الثانية سرا واستمر الزواج سرا حتى عام 2014 عندما وقع الانفصال من زوجها السري الذي وضحت سمية حينها أنه رجل أعمال عربي معروف، وفي يوم 20 أكتوبر2017، تزوجت للمرة الثالثة من المطرب الشعبي المصري أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 انفصلا بعد رفعها قضية طلاق للضرر”، مؤكّدة أنّها هي التي أخذت القرار منذ 6 أشهر



