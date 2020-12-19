أيام قرطاج السينمائية تطلق دورة استثنائية غير تنافسية

تونس ـ رويترز: أطلقت تونس أمس الأول الدورة الحادية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بعد جدل كبيربشأن إقامة المهرجان في ظل حظر الحكومة للأنشطة الجماهيرية وفرضحظر التجول ليلا بسبب جائحة كورونا. أحيت حفل الافتتاح في مدينة الثقافة بالعاصمة تونس المغنية ليلى حجيج التي قدمت مجموعة من أغانيها الخاصة إلى جانب أغنيات للفنانة الراحلة نعمة. وتعرض الدورة الجديدة أكثر من 120 فيلما في 16 قاعة بمأوى مدينة الثقافة لكن إدارة المهرجان قررت إلغاء التنافس على جائزة التانيت الذهبي واكتفت بتقديم جوائزلدعم الأفلام الجديدة في طور التصوير والإعداد. وقال يوسف بن إبراهيم رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية في كلمة الافتتاح إن “تنظيم الدورة الـ 31 لأيام قرطاج السينمائية رغم وطأة الأزمة الصحية غير المسبوقة المتصلة بجائحة كورونا ورغم آثارها الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة يترجم تعلقنا بالحياة ويعبر عن رغبتنا الفطرية في النجاح ورفع التحدي من أجل استمرار هذا المهرجان العربي الأفريقي الرائد”. وأضاف مخاطبا الحاضرين “أنا على يقين ان الدورة الـ 31 ستنتظم في أفضل الظروف كما أني متأكد من أن شجاعتكم ومقاومتكم ستؤتي ثمارها وستهدي أوفياء أيام قرطاج السينمائية ومحبيها وجمهورها ووسائل الإعلام لحظات من الحياة والجمال في أبهى معانيها”. وكرم المهرجان في الافتتاح اسم الشاذلي القليبي (1925-2020) أول وزير للثقافة في تونس وكذلك الممثل المصري عبد العزيز مخيون. وقال مخيون بعد تسلمه التكريم من رئيس المهرجان رضا الباهي “تقديري لهذا المهرجان وأن أُكرم فيه، تقدير كبير جدا جدا، يفوق كل الأماكن والجمعيات والمهرجانات التي كُرمت فيها في مصر”.

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