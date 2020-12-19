مجلس إشراقات ثقافية ينظم حوارا بعنوان”الثقافة العربية بنظرة غربية” تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية

في ثقافة وفنون 19 ديسمبر,2020

صلالة ـ الوطن:

نظم مجلس إشراقات ثقافية فعالية افتراضية بعنوان “الثقافة العربية بنظرة غربية”؛ وذلك مع شخصيات تعلمت اللغة العربية وتأثرت بها. وتزامنت الفعالية مع اليوم العالمي للغة العربية. وقد تم تنظيم الحوار إيمانا من المجلس بأهمية تسليط الضوء على نماذج من الشخصيات الغربية وجهودها المبذولة لتعلم واتقان اللغة. كما سلط الحوار الضوء على عدة محاور منها سبل ودوافع التعلم. والحافز الذي جعلهم يستمرون في إكمال التعلم.

قدم الفعالية الإعلامي سيف بن يوسف الفوري، وبثت من خلال قناة المجلس في اليوتيوب، ومن خلالها تحدث فرقان وهو تايلندي الجنسية مقيم في السلطنة، والمجيد لأربع لغات وهي: التايلندية، والملايوية، والعربية والإنجليزية، تحدث عن خصوصية علاقته باللغة العربية وتفاصيلها. يرى فرقان وهو طالب في كلية العلوم الشرعية تخصص دراسات اسلامية، أن اللغة العربية من أصعب اللغات؛ لأنها تحتاج إلى قواعد النحو والصرف عدا صعوبة نطق الحروف ومخارجها. وقد تعلم اللغة العامية الدارجة والمحلية مكتسبا من المحيط الذي يعيش فيه ومع أصحابه ورفاقه. ومنذ بداياته وضع لنفسه عدة معايير مهمة كمبدأ أساسي لتعلم اللغة من خلال تحديد الهدف من تعلم اللغة، وقام بتسجيل وحفظ كل ما كان يدونه في مذكراته. وعمد إلى مشاهدة أفلام عربية فصيحة وحفظ مقاطع فيديو وتكرار متابعتها، ويدعو فرقان محبي الثقافة العربية بأن يخالطوا العرب والعمانيين لأنهم ودودون بطبعهم ومهتمون في نشر ثقافتهم، مع عدم الاستسلام للصعوبة التي قد تواجههم، كما دعا إلى الثقة بالنفس وعدم الخوف أو الارتباك أثناء التعلم والتحدث، وأن التدريب المستمر يساعد في تجويد مهارة الكلام والنطق وكسب اللغة، وعن رأيه في الثقافة العربية قال بأنها أصيلة وعريقة، وأبدى إعجابه خاصة بالعمانيين وأخلاقهم العالية وبما فيهم من عادات نبيلة قائمة على الإسلام.

وتحدث أوليفر ألن وهو بريطاني الجنسية مقيم في السلطنة، واشتغل في معهد نور مجان لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها ويعمل حاليا في مجال تدريس اللغة الانجليزية، كما حصل على مؤهل في مجال تدريس الإنجليزية للناطقين بغيرها، وهنا يقول أوليفر: صعب عليه أن يقرر إن كانت اللغة العربية من أصعب اللغات؛ وذلك لأنه لا يتقن غير العربية والإنجليزية التي هي لغته الأم، فقد وضح من خلال تجربته في تعلم العربية بأنها تجربة مدهشة حيث تعلم العامية، وقليلا من الفصحى فقط. وتتميز الأخيرة بقواعد صرف ونحو لدرجة أن الأغلبية من العرب لا يجيدونها، ويعتقد أن البعض من غير الناطقين بالعربية يفضلون اللهجة العامية؛ لأن تعلمها أسهل من الفصحى؛ وأيضا لأنها لغة التواصل والاندماج في المجتمع العربي، سواء أكان المجتمع عمانيا أو غيره من المجتمعات العربية، وحسب رأيه إن كان ينصح الغرب بتعلم العربية العامية أو الفصيح، بأن ذلك يعتمد على الهدف من التعلم إن كان المتعلم يرغب في الاستقرار في دولة عربية ينصحه بتعلم العامية لكي يستطيع التواصل مع السكان، وينصح كل من يرغب في القراءة بالعربية فيفضل التركيز على العربية الفصحى.