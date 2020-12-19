انتصار الغنبوصية تجمع في عالمها الفني الرسم والتصوير والنحــت بإعادة تدوير خامات البيئة

كتب : يوسف بن سعيد المنذري

لم تكتفِ الفنانة التشكيلية انتصار بنت سعيد الغنبوصية في عالمها الفني بالرسم والتصوير الفوتوغرافي بل اقتحمت أسوار فن النحت حيث استطاعت توجيه بوصلتها الفنية نحو مسارات متعددة تجمعها وجهة واحدة، كما تمكنت من استغلال وقتها بالشكل المثالي لكي ينال كل فن حقه، وليس من السهل أن تجمع بين عدة مجالات تتطلب الجهد والوقت والتركيز إلا أن الغنبوصية واجهت كل الصعاب وتخطت العقبات التي اعترت طريقها بقوة الإرادة والعزيمة والإصرار فقد كان شعارها التحدي مع كل تجربة تخوضها حتى تتمكن من الوقوف على أرض صلبة تحافظ من خلالها على الأساس الذي ستبني من خلاله مشوارها الفني الذي لا تحده حدود، وما يميز تجربة الغنبوصية عن غيرها إعادة تدوير خامات البيئة واستغلالها في أعمالها كونها من عشاق البيئة.

وقد بدأت أناملها تلامس أدوات ومستلزمات الفنون في عمر مبكر، وقد كانت تعتبره الفضاء الوحيد الذي يساهم في تحسين حالتها المزاجية والذي يقود شغفها نحو التعبير حيث استمرت ترسم بريشتها وتصور بعدستها وتمارس النحت حتى التحقت بالكلية العلمية للتصميم، وهناك وجدت دافعا قوياً للاستمرارية والتميز وإثبات جدارتها حيث البيئة المحيطة من حولها ذات اختصاص ومكنتها من تطوير مستواها واكتسبت الخبرة اللازمة لتوظيف أعمالها بالشكل المثالي.

وحول تجاربها المتعددة تحدثت التشكيلية انتصار الغنبوصية قائلة: توظيف مهاراتي في فنون متنوعة جلب لي خبرات ساهمت في صقل مواهبي، وأعتقد بأن الصعوبات ليس كالسابق في ظل توافر كافة الأدوات ومن وجهة نظري الصعوبة تكمن في عدم وجود منفذ أو سوق متخصص لترويج الأعمال الفنية التي يتمكن من خلالها الفنان لتسويق أعماله. وعن أعمالها قالت: كل فكرة بإمكانها أن تنتج عملاً وأستوحي أعمالي من الطبيعة الخلابة والفنون المعمارية العمانية القديمة والأزياء العمانية.

كما تحدثت عن فن النحت وقالت : النحت يرتبط ارتباطا وثيقا بالفن التشكيلي وأعتمد في تنفيذه على خامات الطين والجبس والخشب والمعدن والحجر وهو من أصعب الفنون حيث يتطلب أفكارا مسبقة قبل الشروع في عملية التنفيذ.

يذكر أن انتصار الغنبوصية شاركت في العديد من المعارض والمسابقات وحققت عددا من الإنجازات، كما تسعى لمزيد من المشاركات المحلية والدولية.