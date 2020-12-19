“صامدون رغم الخطر” .. معرض فني في النادي الثقافي

مسقط ـ الوطن:

يقيم النادي الثقافي بقاعة رواق الفنون في مقره بالقرم، اليوم ولمدة أسبوعين، المعرض الفني التشكيلي “صامدون رغم الخطر”، وستكون أبواب المعرض مفتوحة للجمهور على فترتين صباحية ومسائية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساءً ومن الساعة السادسة مساءً حتى الثامنة مساء، ابتداء من تاريخ 21 ديسمبر 2020. وسيتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة الزائرين.

سيشارك في هذا الحدث الفني 20 فنانا، وهم: سليم سخي، نائلة المعمرية، صالح الشكيري، فهد المعمري، سالم السلامي، مازن المعمري، يونس المعمري، علي الجهوري، سليمان الجهوري، محمد البلوشي، محمود البطاشي، سامي السيابي، خالد البوسعيدي، حسين الشيخ، خالد المقبالي، الحسين السالمي، أحمد الرواحي، أمجد السيابي، صالح اللواتيا، ياسر الضنكي.

يأتي هذا المعرض كلمسة وفاءٍ وتقدير لكل العاملين والمتطوعين في الحقل الطبي على جليل جهودهم التي بذلوها في المخاطرة بأرواحهم للتصدي والصمود بكل بسالةٍ لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمجتمع العماني والمقيم للمتعرضين لأضرار الحالة الوبائية الاستثنائية (كوفيد19) التي يمر بها العالم وتأثرت بها السلطنة؛ وتعبيراً من الفنانين التشكيليين بالنادي الثقافي عما تشكله هذه الجائحة من إرهاصات وتداعيات انعكست رغماً عنها على الوسط الاجتماعي والاقتصادي حتى وصلت إلى كل مفاصل الحياة، يأتي هذا المعرض الفني ليواكب هذا الحدث ويقدم رؤية وأطروحات بصرية بأساليب فنية معاصرة تعتمد على البعد التعبيري وبإسقاطات إبداعية لتساهم في نقل الأحاسيس والمشاعر تجاه هذا الحدث الذي ضج به العالم إلى جمهور المتلقين بكل براعة وإتقان.