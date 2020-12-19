محمد رشاد: جمال عبد الحميد أسطورة من أساطير الإخراج

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان محمد رشاد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد رشاد عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له برفقة المخرج جمال عبد الحميد ، وعلق قائلاً :" اسطورة من أساطير الاخراج.. استاذ جمال عبد الحميد...والله الموفق والمستعان...دعواتكم" .

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

