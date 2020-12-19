رنا سماحة تشكر الصحفيين لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة رنا سماحه مجموعة صور جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت رنا في الصور في مهرجان الدير جيست، وترتدي فستان أبيض وعلقت على الصور قائلة:" بشكر كل الصحفين على اخبار الاطلالات، واهتمامهم بيا وبشكر المصورين على الصورة الجميلة دي" .

فازت الفنانة رنا سماحة ، بجائزة أفضل مغنية شابة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهورها لها.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

