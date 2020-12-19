نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر التطورات الصحية للفنان محمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأنت نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنان محمد منير على صحته، وكشفت آخر التطوارت التي يمر بها الفنان الكبير.

وأكدت النقابة أن محمد منير يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله وليس في المستشفى، بعد أن قام بإجراء بعض الفحوص الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلي حالته، مشيرة إلي أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال" الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن الفنان محمد منير تواجد مساء الخميس 17 ديسمبر في وحدة رعاية المخ والأعصاب بمستشفى في مدينة 6 أكتوبر.

وتم حجز محمد منير وقتها في وحدة رعاية المخ والأعصاب، للوقوف على تطورات حالته الصحية وإن كان سيحتاج لإجراء عملية.

وجاءت سبب إصابة منير بسبب تعرضه لشبه شلل في واحدة من قدميه، ولم يتمكن من الحركة واستدعى فريقه المساعد وعلى الفور نقل إلى المستشفى.

وكان منير من المفترض أن يسافر قبل فترة إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية مع طبيبه المعالج، لكن تأجل ذلك بسبب الموجة الثانية من كورونا.

