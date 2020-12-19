مروه ناجي لـ 2021: "يالا تعالي مستنينك على نار"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة مروه ناجي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكانت الصورة وهي تقف أمام شجرة الكريسماس، وعلقت قائلة:"يالا تعالي 2021 مستنيك على نار" .

تستعد المطربة مروه ناجى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا هبعد"، استعدادًا لطرحها على موقع الفيديوهات"يوتيوب"ببداية العام المقبل.

أغنية"أنا هبعد" من كلمات أحمد ربيع، وألحان تيام على.

في سياق آخر توجهت المطربة مروه ناجي، بالشكر لكل من وقف بجانبها في عزاء والدها وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "ناجي" قائله: "شكر الله سعيكم وعظم أجركم.. خالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء".

وتابعت مروة ناجي قائلة: "شكرا لكل من شاركنا حزننا في مصابنا بوفاة والدى بالحضور أو المشاركة بمراسم الدفـن أو الحضور لبيت العزاء أو من خلال الاتصال الهاتفي من داخل وخارج مصر أو عبر المشاركة بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو برقية تعزية".