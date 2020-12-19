خالد النبوي يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن تفاصيل أعماله المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان خالد النبوي عن أعماله الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن موعد عرضها.

وفي تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني" قال خالد :" إنتهينا من تصوير فيلم "قمر 14 " ، وسيطرح في بداية السنة الجديدة، وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور" .

وأستكمل خالد حديثه قائلاً:" بدأت اليوم تصوير فيلم أهل الكهف للسيناريست أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور والمخرج عمرو عرفه" .

يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" الكثير من النجوم، منهم الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب، وآخرين، وتعود أحداثه إلى الزمن الماضي.

تدور قصة فيلم "أهل الكهف" عن عام 250 ميلاديا، والمقرر تصويره في عدد كبير من الدول الأجنبية، ودولتين عربيتين أحدهما المغرب، على أن يكون جاهزا للعرض مع نهاية شهر مايو القادم؛ استعدادا لموسم عيد الأضحى.